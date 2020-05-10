المؤسسة العمومية لنقل المسافرين للوسط.. التنقل مجاني لجميع موظفي إدارة السجون

كشفت، اليوم الاحد، المؤسسة العمومية الإقتصادية لنقل المسافرين للوسط عن توقيعها إتفاقية مع اللجنة الوطنية للخدمات الإجتماعية التابعة لإدارة السجون بوزارة العدل.

وأفادت المؤسسة، في بيان لها، أنه وبموجب هذه الإتفاقية سيستفيد كل موظفي إدارة السجون سواء كانوا في حالة نشاط أو متقاعدين وكذا زوج الموظف وأبنائه القصر إلى جانب الطلبة المتربصين بالادارة المعنية من التنقل مجانا مهما كانت عدد الرحلات البرية عبر 60 خطا شرقا وغربا وجنوبا.

وأضافت ذات المؤسسة انه يلتزم فقط على المعنيين اظهار البطاقة الالكترونية التي ستسلم لكل موظف راغب في الاستفادة من هذه الخدمة، التي ستدخل حيز الخدمة مباشرة بعد رفع الحجر الصحي.