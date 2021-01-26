المؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه “FORAQUA” ترد على العمال المحتجين

قالت المستشارة القانونية للمؤسسة الوطنية لحفر آبار المياه “FORAQUA”، أن الوقفة التي نظمها المحتجون غير قانونية.

وأضافت ذات المتحدثة في إتصال “بالنهار أونلاين”، أن 80 بالمائة من المحتجين لا يعملون حاليا بالمؤسسة والبعض منهم منتهية عقودهم.

وقالت المستشارة القانونية، أن هناك بعض الأطراف تسعى لتحريض العمال من أجل خلق الفوضى والبلبلة بالمؤسسة.

وأشارت إلى أن الإدارة طلبت التفاوض مع العمال المحتجين، إلا أنهم رفضوا ذلك.

وفنّدت ذات المتحدثة، جملة وتفصيلا إدعاءات العمال بإحالتهم على البطالة وعدم تسديد أجورهم الشهرية.

وكشفت في ذات السياق، أن المؤسسة تمر بوضعية صعبة شأنها شأن المؤسسات الأخرى بسبب تداعيات جائحة كورونا على الإقتصاد.

وقالت، أن الحكومة جمدت عدة مشاريع للمؤسسة، وبمجرد الإفراج عنها سيتم إستدعاء العمال المنتهية عقودهم لمباشرة العمل.

وأضافت أن العطلة التقنية هي محل دراسة ومفاوضات على مستوى الإدارة، كما أنه تم إستثمار أموال طائلة من أجل تحسين خدمة الإيواء للعمال.