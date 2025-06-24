المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار تشارك في safex

أعلنت المؤسسة الوطنية للاتصال النشر والإشهار، عن مشاركتها في الطبعة 56 المعرض الجزائر الدولي 2025. المنظم من قبل الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير (SAFEX) تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.

للإشارة، انطلقت فعاليات المعرض بداية من 23 جوان وتستمر إلى غاية 28 من نفس الشهر، بقصر المعارض الصنوبر البحري الجزائر. من الساعة 10:00 صباحاً إلى غاية الساعة 19:00 مساءً.

وتشارك مؤسسة ANEP من خلال مختلف وحداتها وفروعها، كل حسب تخصصه، في إبراز قدراتها الإنتاجية والخدماتية. وتندرج هذه المشاركة الفاعلة ضمن جهود المؤسسة المتواصلة لدعم الديناميكية الاقتصادية الوطنية. والتزامها المستمر لتعزيز مكانة المؤسسات الجزائرية في السوق المحلية والدولية.

كما دعت المؤسسة كل الأسرة الإعلامية لزيارة جناحنا الخاص المتواجد بالجناح المركزي، لتغطية نشاطاتها وخدماتها.

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