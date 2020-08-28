المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تشدّد على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية

شدّد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حافظ سفيان، على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز للمشاريع السكنية والتنسيق مع مختلف المصالح والمديريات الولائية لتسليمها في أقرب الآجال.

وجاء في بيان على الصفحة الرسمية للمؤسسة، أن الرئيس المدير العام قام بزيارة موقع 380 مسكن ترقوي عمومي، بولاية قسنطينة، وهذا بعد الإنتهاء من برنامج الزيارة في كل من ولايات بسكرة وباتنة وقالمة.

وأضاف البيان، أن سفيان حافظ وقف على الإنطلاق الرسمي لأشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية للموقع السكني، الذي إنتهت فيه الأشغال بصفة رسمية، مشددا على حتمية التنسيق مع مديرية التعمير والبناء للولاية ومصالح سونلغاز لتسريع وتيرة الإنجاز قدر المستطاع لتسلم المشروع بصفة رسمية ومؤكدة في أقرب الآجال الممكنة.