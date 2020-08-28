المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تشدّد على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية

الوطني
  • -
  • 0
المؤسسة الوطنية للترقية العقارية تشدّد على تسريع وتيرة إنجاز المشاريع السكنية
بقلم أمينة داودي

شدّد الرئيس المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، حافظ سفيان، على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز للمشاريع السكنية والتنسيق مع مختلف المصالح والمديريات الولائية لتسليمها في أقرب الآجال.

وجاء في بيان على الصفحة الرسمية للمؤسسة، أن الرئيس المدير العام قام بزيارة موقع 380 مسكن ترقوي عمومي، بولاية قسنطينة، وهذا بعد الإنتهاء من برنامج الزيارة في كل من ولايات بسكرة وباتنة وقالمة.

وأضاف البيان، أن سفيان حافظ وقف على الإنطلاق الرسمي لأشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية للموقع السكني، الذي إنتهت فيه الأشغال بصفة رسمية، مشددا على حتمية التنسيق مع مديرية التعمير والبناء للولاية ومصالح سونلغاز لتسريع وتيرة الإنجاز قدر المستطاع  لتسلم المشروع بصفة رسمية ومؤكدة في أقرب الآجال الممكنة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=877400

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com