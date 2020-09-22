المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء تتحصل على براءة إختراع مبتكرة

تحصلت المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء “ENAGEO” التابعة لمجمع “سوناطراك” على براءة إختراع مبتكرة.

براءة الإختراع المبتكرة بعنوان “تصميم مسح تحليلي لتحسين محتوى التردد للبيانات الاهتزازية الزلزالية” قدمت من طرف المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية “INAPI”.

وتعتبر هذه البراءة، السادسة التي يتم الحصول عليها والثانية في مجال المسح الزلزالي بعد تقنية ” اكتساب الاهتزازات التكيفية”.

وبهذه المناسبة هنأ مجمع سوناطراك شركته الفرعية، المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء “ENAGEO” لهذا الإنجاز الكبير.

مؤكدا مرة أخرى على القدرات التكنولوجية العالية والمكتسبة للفرق المتخصصة التابعة للشركة المكلفة بالجيوفيزياء.