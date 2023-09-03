المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية تنتج 48 ألف لوحة إلكترونية

قامت المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس، بإنتاج 48 ألف لوحة إلكترونية موجهة للمؤسسات التربوية تحسبا للدخول المدرسي المقبل.

وحسبما علم لدى الرئيسة المديرة العامة لذات المؤسسة العمومية، باية قنديل، في تصريح لوكالة الأنباء، أبرمت وزارة التربية اتفاقية مع المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية ومؤسسة ألفاترون العمومية من أجل إنتاج 72 ألف لوحة إلكترونية للموسم الدراسي المقبل. وقد تم في هذا الإطار إنتاج 48 ألف وحدة.

وتمت مضاعفة الجهود خلال الآونة الآخرة من أجل إنتاج هذه الحصة من اللوحات الإلكترونية الموجهة لتلاميذ المدارس الابتدائية.

حيث تم تجنيد فرق تقنية متخصصة تمكنت من إنتاج حوالي 3 آلاف لوحة إلكترونية في اليوم وذلك على مستوى ثلاث خطوط إنتاج.

كما تم كذلك إنتاج 1.418 جهاز شحن خاص باللوحات الإلكترونية. حيث يسمح كل جهاز بشحن 36 لوحة إلكترونية.

واشارت ذات المسؤولة، إلى أنه سيتم توزيع هذه الأجهزة عبر مختلف المؤسسات التربوية التي استفادت من العملية.

للتذكير، تمكنت المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس من إنتاج 48 ألف لوحة إلكترونية خلال العام الماضي.

ولا تزال الجهود متواصلة لإنتاج المزيد من هذه المعدات الموجهة للمدارس الابتدائية.