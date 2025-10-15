المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية و شركة “إندرا” الإسبانية.. سعيود يعقد اجتماعا هاما

عقد اليوم،الأربعاء، وزير الداخلية و الجماعات المحلية و النقل السعيد سعيود بقصر الحكومة مع سفير مملكة اسبانيا جلسة عمل بين المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية و شركة “إندرا” الإسبانية.

ويأتي هذا الاجتماع مواصلة لمساعي تقريب وجهات النظر بين المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية و شركة “إندرا” الإسبانية. و قصد إيجاد حلول ودية تسمح بتجاوز الصعوبات التي عرفها مشروع تطوير المجال الجوي الذي يجمع الطرفين.

وحسب بيان الوزارة، فقد حضر الاجتماع المدير العام للمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية، و المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة “إندرا” الإسبانية. إلى جانب إطارات سامية عن وزارة الخارجية، و الخزينة العمومية و كذا مؤسسة اتصالات الجزائر.

كما حضر الاجتماع الإطارات السامية لوزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل.

و تم خلال اللقاء تقييم الإجراءات التقنية والتنظيمية ،التي تمت مباشرتها من الطرفين في إطار هذا المسعى. منذ آخر اجتماع شهر جوان 2025، كما تم تبادل أوجه النظر بخصوص التدابير التي سيتم اتخاذها على المدى القصير.

و بالمناسبة، ذكر الوزير بالإرادة الصادقة لرفع الإشكاليات العالقة و إيجاد حلول نهائية تمكن من إعادة البعث الفعلي للمشروع من قبل شركة “إندرا” في أحسن الآجال. مذكرا بالمراحل المتقدمة التي بلغها تنفيذ المشروع، و منوها بالأهمية التي يكتسيها في إطار نسق عصرنة منظومة الملاحة الجوية و تعزيز بنيتها التحتية، و التي تم المضي في تجسيدها تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية.

كما قدم الوزير عددا من الاقتراحات التي تم اعتمادها من قبل الطرفين، و التي سيتم الشروع في تنفيذها ابتداء من الأحد المقبل، وفق رزنامة مضبوطة. داعيا في ذات الصدد إلى الالتزام باستكمالها من الطرفين، مع الاعتماد على مرافقة مصالح وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و النقل و كذا مصالح وزارة الخارجية و المصالح المختصة للخزينة العمومية بما يسمح بالتجاوز النهائي و العاجل لهذا الملف.

من جهته، ثمن السفير الإسباني جهود السلطات الجزائرية و إرادتها في إيجاد حلول مرضية للطرفين مؤكدا تقديم كل التسهيلات و المرافقة الضرورية في هذا الإطار.