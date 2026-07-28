المؤسسة الوطنية للنقل البحري تُكذب خبر حجز سفينة باجي مختار 3

كذبت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، الخبر الذي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على شكل مقطع فيديو، يتضمن أخبارا مغلوطة تتعلق بحجز السفينة باجي مختار 3.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن هذه الأخبار المتداولة غير صحيحة. وإن السفينة متواجدة بورشة التصليح البحري باليونان في إطار توقف تقني سنوي مبرمج مسبقا.

وأكدت المؤسسة على أنها تسعى جاهدة لتدارك التأخر المسجل في هذا التوقف التقني لأسباب تقنية خارجة عن نطاقها.