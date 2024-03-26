المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين: حجز التذاكر إلكترونيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، في بيان لها، عن دخول خدمة الحجز الإلكتروني للتذاكر حيز الخدمة وهذا عبر الموقع الرسمي الخاص بالحجوزات.

وأوضحت المؤسسة في بيانها، أنها تضع تحت تصرف زبائنها الكرام الموقع الرسمي الخاص بالحجوزات: https://afs.algerieferries.dz ، والمنجز من قبل كفاءات جزائرية محضة.

حيث يمكن للمسافرين حجز تذاكرهم دون تكبد عناء التنقل لوكالات المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. حسب البيان نفسه.

كما أشار المصدر نفسه، أن الموقع يضم كل الخطوط البحرية التي تضمنها المؤسسة من وإلى الجزائر. نحو كل من فرنسا،إسبانيا، وإيطاليا.

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