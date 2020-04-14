المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين: من المحتمل تأجيل الرحلة المبرمجة من 16 مارس وحتى 30 أفريل

وضعت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين شروط خاصة لزبائنها المبرمجة رحلتهم من 16 مارس وحتى 30 أفريل 2020 .

وأوضحت مؤسسة ENTMV أن هذا الإجراء يدخل في إطار التدابير المتخدة لمواجهة والحد من إنتشار وفيروس كورونا كوفيد 19 .

وبهذا تعلم المؤسسة كافة زبنائها الحاصلين على تذاكر الرحلة المبرمجة من 16 مارس حتى 30 أفريل، من المحتمل أن يتم تأجيلها ذلك حسب تطور الوضع.

كما اشارت المؤسسة أن هذا الإجراء يستثني تكلفة تغيير المسار والموسمية والترقية، ستكون التغييرات المتعلقة بتغيير التواريخ مجانية.

وإختتم البيان أن Algérie Ferries تطمئن زبائنها بأن فترة الصلاحية ستتم تمديدها لتاريخ لاحق اعتمادًا على تطور ات وباء كورونا.