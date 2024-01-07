المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين توضح

أصدرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين Algérie Ferries، مساء اليوم الأحد، بيانا صحفيا، أوضحت فيه أسباب إلغاء رحلتي مرسيليا _ عنابة وعنابة_ مرسيليا المبرمجتين يومي 5و7 جانفي 2024.

وجاء في البيان، “أنه ردا على ماتم تداوله من معلومات مغلوطة تفيد بإلغاء رحلات بحرية ( مرسيليا_ عنابة_مرسيليا) بتاريخ 07/05 جانفي الجاري دون التكفل بالزبائن، تنفي المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين نفيا قاطعا ما تم تداوله.”

وأوضحت المؤسسة الوطنية للنقل البحري، أنها اضطرت لإلغاء الرحلتين سالفتي الذكر نظرا لسوء الأحوال الجوية، على غرار ما فعلته شركات النقل البحري للمسافرين الناشطة في المنطقة.

كما أكدت شركة Algérie Ferries أنها قامت بإخطار الركاب وتوجيههم نحو رحلات أخرى لهم فيها حرية إختيار التاريخ والتوقيت معا، إلى جانب التكفل المادي الفوري للسادة المسافرين.

وللإشارة، كانت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قد أعلنت إلغاء رحلتي مرسيليا _ عنابة و عنابة_ مرسيليا المبرمجتين سالفا يومي 05و 07 جانفي 2024.

واقترحت المؤسسة على المسافرين توجيههم نحو واحدة من الرحلات التالية:

بالنسبة للقادمين من مرسيليا:

-رحلة 06 جانفي مرسيليا-العاصمة على متن سفينة باجي مختار 3

-رحلة 09 جانفي مرسيليا-وهران على متن سفينة طاسيلي 2

-رحلة 09 جانفي مرسيليا-وهران على متن سفينة طاسيلي 2 -رحلة مرسيليا_ سكيكدة 15 جانفي.

أما بالنسبة للمغادرين من عنابة :