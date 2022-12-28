المؤسس عثمان ينتظر طفله الثاني

أعلنت النجمة التركية، فهرية أفجان، زوجة بوراك أوزجفيت، بطل “المؤسس عثمان”، عن مفاجأة سارة لمحبيها.

ونشرت الفنانة صورا حديثة لها حيث ظهرت في شهرها التاسع من الحمل وعلقت عليها بالقول: “حان وقت اللقاء”.

وهي الكلمات التي اختارت من خلالها أن تعبر عن مدى حماسها بقرب موعد استقبال طفلها الثاني.

وعلق زوجها بوراك أوزجيفيت على البوست وكتب: “نحن بالانتظار”.

كما وأعاد بوراك نشر هذه الصور عبر خاصية ستوري على صفحته واكتفى بالتعليق بقلب أزرق.