الماء بـ100 دج..حمام وألعاب.. هذا جديد مطار الجزائر الدولي !

كشف الرئيس المدير العام لشركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر، مختار سعيد مديوني، عن جديد المطار الدولي.

وقال مديوني، إن خلال الأسبوع المقبل، سيتم إطلاق تطبيق عبر بلاي ستور، يمكن المسافر من ترقب رحلته. من حيث التأخر و وقت الانتظار ودرجات الحرارة. موضحا أن التطبيق تم إنشائه بسواعد جزائرية.

ومن الجديد الذي سيستفيد منه مطار الجزائر الدولي، أجهزة تشحين السيارات الكهربائية في الحظائر وكذا محطات لغسل السيارات.

كما اعلن مديوني في فوروم المجاهد، عن تنصيب ألعاب للأطفال وللشباب تربوية وإلكترونية. إضافة على الرسم ومطتبات للقراءة ومكان مخصص للاستحمام.

اما عن أسعار الأكل ومختلف المشروبات في المطار، والتي أجمع المسافرون قولا إنها باهضة الثمن، أعلن مديوني عن تخفيض الأسعار. حيث ستتراوح بين 100 دينار و150، كما سيتم تنصيب في كل الحظائر آلات توزيع أتوماتيكية لمختلف المشروبات والتي تكون اقل سعرا.