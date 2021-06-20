الماتادور الإسباني يواصل الغرق ويتعثر أمام بولونيا

يواصل المنتخب الإسباني التخبط في سلسلة النتائج السلبية، بعد تعادله في مباراة اليوم أمام منتخب بولونيا بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت المنتخبين بملعب “لاكارتوخا” ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لبطولة كأس أمم اوروبا 2020.

وسجل الهدف الأول للمنتخب الإسباني اللاعب ألفارو موراتا في الدقيقة الـ25، قبل أن يعدل اللاعب ليفاندوفسكي النتيجة في الدقيقة الـ54 برأسية رائعة.

ويحتل المنتخب الإسباني المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد مقطتين فقط، بينما يتصدر منتخب السويد برصيد 4 نقاط، ثم سلوفاكيا بـ3 نقاط.