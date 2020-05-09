“الماجيك” يحارب كورونا رفقة الاتحاد الآسيوي !!

شارك النجم الدولي الجزائري السابق “مجيد بوقرة” بحلقة جديدة من حملة “إيقاف سلسلة المرض” بهدف التأثير الإيجابي من خلال نشر رسالة الأمل والوحدة، ضمن جهود التوعية ضد فيروس كورونا.

وقال لاعب الدحيل القطري السابق خلال الحلقة التي شارك فيها العديد من اللاعبين الدوليين من مختلف الدول الآسيوية وبثها الاتحاد الآسيوي على موقعه الالكتروني.

“كورونا أثر على حياة الملايين من الناس على عدة مستويات، وبالتالي من الضروري أن نواصل القيام بكل شيء ممكن لدعم العاملين في المجال الطبي، وكذلك دعم المحتاجين في كافة أرجاء العالم”.

وأضاف:”أريد أن أشكر كل من يقوم بدوره من أجل كسر سلسلة انتشار المرض، وأطلب من كل شخص أن يعتني بنفسه ويحاول مساعدة كل من هم بحاجة لذلك”.

وختم:”رغم أن بعض الدول بدأت بتخفيف قيود الحركة، يجب علينا أن نواصل القيام بالإجراءات الوقائية، إلى جانب مساعدة الآخرين في هذه الظروف الصعبة”.