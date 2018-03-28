“الماجيك” يحرز أول لقب له كمدرب

توج الدولي الجزائري السابق، مجيد بوقرة، ببطولة قطر، كمدرب لنادي الدحيل القطري (-23 عاما)، بعد فوزه أمس على نادي الغرافة بـ1-0.

وتمكن مجيد بوقرة، من قيادة رديف الدحيل، للتويج ببطولة هذا الموسم، بعد تحقيقهم لمشوار رائع في البطولة القطرية لهذا الموسم.

ويعد هذا اللقب، هو الأول “للماجيك” كمدرب، والذي ناله رفقة مساعديه الجزائريين، عمار مرواني كمساعد مدرب، وسيد أحمد محرز كمدرب للحراس.

ويسير مجيد بوقرة، على نهج مواطنه، جمال بلماضي، الذي يتألق كمدرب للفريق الأول للدحيل، وقبله نوادي عربية أخرى.

ونال المدافع السابق للخضر، إشادة واسعة في قطر، بعد الإنجاز الذي حققه هذا الموسم، في أولى خطواته في عالم التدريب.