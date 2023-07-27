الماستر.. قرار جديد لكيفية انتقال الطلبة خلال السنة الجامعية الجديدة

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروطا وأحكاما جديدة خاصة بانتقال الطلبة في شهادة الماستر للسنة الجامعية 2023-2024.

‫وتضمنت هذه الأحكام رصيد النقاط الواجب التحصل عليها في سداسيين للانتقال إلى السنة الثانية “ماستر”.

‫وبالنسبة لانتقال الطلبة، يحق للطالب الانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية “ماستر” إذا تحصل على مجموع 60 نقطة موزعة على السداسيين. بالتعويض أو دون تعويض. ويسمح للطالب بالانتقال بديون من السنة الأولى إلى السنة الثانية “ماستر”، إذا تحصل على 45 رصيدا على الأقل. وتحصل أيضا على الوحدات التعليمية المشروطة لمواصلة الدراسات في التخصص. وتكتسب السنة الثانية من التكوين دون تعويض ما بين السداسين الثالث والرابع.