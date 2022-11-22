المالكي:”رونار مجنون.. وهكذا حفزنا مابين الشوطين”
عبر لاعب المنتخب السعودي عبد الإله المالكي، عن فخره بالفوز التاريخي ضد المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022.
وصرح المالكي عقب المباراة:”الوحوش والرجال الأبطال كل الكلمات للفريق كله، اللاعبين الطاقم الفني الكل محفز”.
وأضاف اللاعب:”فزنا الحمدلله بـ 3 نقاط، تتبقى مبارتين سنلعبها بشكل أقوى من هذه، كنا في الموعد، نملك مدرب مجنون حفّزنا بين الشوطين”.
وتابع المالكي:”المدرب رونار قال لنا كلام جعلنا نأكل عشب الملعب، وبكينا من طريقة تحفيزه لنا، حتى كان بودنا أن نلعب المباراة على الساعة التاسعة صباحا”.
عبدالإله المالكي لاعب #المنتخب_السعودي @SaudiNT: في المحاضرة التي ألقاها المدرب بكينا و “كان ودنا نبدا المباراة الصبح”#كأس_العالم #قطر2022 #ملحمة_لوسيل #Qatar2022 #FIFAWorldCup#TodosJuntos #Argentina #الأخضر #الصقور @Argentina @afa @saudiFF pic.twitter.com/Aj83uxBXxF
— قنوات الكاس (@alkasschannel) November 22, 2022