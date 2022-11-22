المالكي:”رونار مجنون.. وهكذا حفزنا مابين الشوطين”

عبر لاعب المنتخب السعودي عبد الإله المالكي، عن فخره بالفوز التاريخي ضد المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022.

وصرح المالكي عقب المباراة:”الوحوش والرجال الأبطال كل الكلمات للفريق كله، اللاعبين الطاقم الفني الكل محفز”.

وأضاف اللاعب:”فزنا الحمدلله بـ 3 نقاط، تتبقى مبارتين سنلعبها بشكل أقوى من هذه، كنا في الموعد، نملك مدرب مجنون حفّزنا بين الشوطين”.

وتابع المالكي:”المدرب رونار قال لنا كلام جعلنا نأكل عشب الملعب، وبكينا من طريقة تحفيزه لنا، حتى كان بودنا أن نلعب المباراة على الساعة التاسعة صباحا”.