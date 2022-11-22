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الرياضة

المالكي:”رونار مجنون.. وهكذا حفزنا مابين الشوطين”

بقلم فيصل زيان بوزيان
المالكي:”رونار مجنون.. وهكذا حفزنا مابين الشوطين”
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عبر لاعب المنتخب السعودي عبد الإله المالكي، عن فخره بالفوز التاريخي ضد المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022.

وصرح المالكي عقب المباراة:”الوحوش والرجال الأبطال كل الكلمات للفريق كله، اللاعبين الطاقم الفني الكل محفز”.

وأضاف اللاعب:”فزنا الحمدلله بـ 3 نقاط، تتبقى مبارتين سنلعبها بشكل أقوى من هذه، كنا في الموعد، نملك مدرب مجنون حفّزنا بين الشوطين”.

وتابع المالكي:”المدرب رونار قال لنا كلام جعلنا نأكل عشب الملعب، وبكينا من طريقة تحفيزه لنا، حتى كان بودنا أن نلعب المباراة على الساعة التاسعة صباحا”.

رابط دائم : https://nhar.tv/EcXCa
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