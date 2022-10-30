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قناة النهار

المالكي: الجزائر سعت للم شمل الفلسطينيين وهي مشكورة

بقلم قناة النهار
المالكي: الجزائر سعت للم شمل الفلسطينيين وهي مشكورة
القمة العربية
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