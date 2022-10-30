قناة النهار المالكي: القضية الفلسطينية بحاجة لإسناد ودعم من الأشقاء العرب بقلم النهار أونلاين نشر في 30 أكتوبر 2022 - 19:10 شارك غرِّد أرسل 6 0 المالكي: القضية الفلسطينية بحاجة لإسناد ودعم من الأشقاء العرب إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/hPgqW اقرأ أيضا يحيى طبيش: قادر نتزوج بـ ألف مليون طفلة لكن أنا ماشي أناني قناة النهار 27 أكتوبر صريح جدا: هكذا يتعامل الجزائريون مع الغيبة والنميمة .. قناة النهار 20 أكتوبر قتـ ـيل و26 جريـ.ـحا إثر إصطدام بين حافلة و4 سيارات بالطريق السيار الرابط بين المدية والبليدة قناة النهار 30 أكتوبر الجزائر تتسلّم رئاسة إجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية قناة النهار 29 أكتوبر سعر الماروتي اليوم بسوق السيارات البويرة.. ساوموه 40 مليون وردة فعله قناة النهار 11 أكتوبر الهيكل الصحي "لعور عمار" بميلة .. هيكل مهمل منذ التسعينات يتنظر التهيئة والاستغلال قناة النهار 22 أكتوبر فورار : إستيراد 2 مليون ونص جرعة ضد الانفلونزا الموسمية قناة النهار 16 أكتوبر شجار بالـ.ـسكاكين والمناجل داخل متوسطة في قسنطينة..التفاصيل قناة النهار 19 أكتوبر صريح جدا : سوق الأغواط..ترحيب واسع بقرار إستيراد السيارات قناة النهار 14 أكتوبر وزير الفلاحة غاضب :" خدمة تعطيل الملفات حبسوها !!" قناة النهار 20 أكتوبر