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قناة النهار

المالكي: القضية الفلسطينية لم يكن عليها أي خلاف منذ بداية الإجتماعات

بقلم قناة النهار
المالكي: القضية الفلسطينية لم يكن عليها أي خلاف منذ بداية الإجتماعات
القمة العربية
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