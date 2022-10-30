المالكي: قمة الجزائر كرّست التوافق العربي لدعم فلسطين

عبّر، وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، عن تقديره للتأييد الذي حظيت به فلسطين في اجتماعات وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة الجزائر. كما قال في تصريح للإذاعة الوطنية، “الشكر للجزائر التي جددت حرصها على الانتصار لفلسطين”. “بعد أسابيع عن النجاح الباهر لمبادرة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لم الشمل الفلسطيني”.

كما أشاد رياض المالكي، اليوم الأحد، بتكريس قمة الجزائر التوافق العربي لدعم فلسطين، عبر إقرار اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي. “توصية لدعم الاقتصاد الفلسطيني تمهيداً لاعتمادها من القمة العربية، المقرّر عقدها يومي الثلاثاء والأربعاء”.

وتابع المالكي “المنتظر هو وضع آليات عمل تنفيذية تترجم التوافق العربي”. بشأن “إضافة أصغر عملة نقدية وطنية في الدول العربية والإسلامية على الفاتورة الشهرية للهاتف الثابت”. و”المحمول لمشتركي الخدمة، لمساعدة وتعزيز صمود القدس”.

كما أكد عدد من وزراء الخارجية العرب من جهتهم، أنهم يتوسمون خيرا في تمكن الجزائر من تحقيق لم الشمل العربي خلال القمة العربية القادمة. التي تحتضنها يومي 1 و2 نوفمبر، للتصدي للتغيرات الدولية.

كما أعرب وزير خارجية لبنان، عبد الله بوحبيب، أن “بلاده تتطلع إلى دور الجزائر لتحقيق لم شمل عربي حقيقي”. محذرا من أنه في ظل غياب “وحدة في الموقف العربي فهذا من شأنه أن يفتح المجال أمام التدخل الخارجي في الشؤون العربية الداخلية”.

في حين، عبر رئيس الدبلوماسية اللبنانية عن “ارتياح” بلاده لاجتماع الفصائل الفلسطينية في الجزائر. باعتباره “خطوة مهمة لكل العرب”. مشيرا إلى أن “أي محاولة للسلام في المستقبل تحتاج إلى وحدة الصف الفلسطيني في وقت يواصل فيه “الكيان الصهيوني” رفض عمليات السلام”.

كما أعرب بوحبيب، من جهة أخرى، عن أمله في أن “يقر مجلس القمة العربية مبادرة الأمن الغذائي باعتبارها مشروعا مفيدا للجميع”. مؤكدا حاجة الدول العربية اليوم إلى التعاون من أجل إنهاء أزمة الغذاء الدولي.