المالية الإسلامية محور ملتقى دولي بالجزائر شهر جانفي القادم

ينعقد الملتقى الدولي الأول حول المناهج التطبيقية للمالية الإسلامية، يومي 7 و 8 جانفي القادم بالجزائر العاصمة، حسب ما أعلنه اليوم الأربعاء، مركز سيفيتيك الذي ينظم هذه التظاهرة.

و يأتي الملتقى لتعزيز جهود السلطات العمومية الرامية لوضع آليات قانونية و مالية و معلوماتية، يضيف المصدر.

قصد تسريع مسار الإندماج المالي لصالح المواطن و المتعاملين الإقتصاديين و تفعيل أكبر للإدخار و النمو.

و سينشط الملتقى خبراء و مختصون وطنيون و أجانب من خلال ست ورشات حول الإندماج المالي، التأمين، إعادة التأمين الإسلامي، التكوين، الإتصال، و التسويق و الرقمنة.

و يسعى اللقاء لمواكبة جهود عصرنة النظام البنكي، لاسيما من خلال إتمام الإصلاحات البنكية و المالية من أجل تحسين نجاعتها و تنافسيتها.

كما يندرج الملتقى حسب منظميه في إطار جهود التأقلم مع الإطار التشريعي و التنظيمي، يضيف البيان.

الذي يحكم النشاط البنكي و تعزيز عرض المنتجات البنكية المتلائمة مع حاجات و طلبات الزبائن من أجل تقديم بدائل لتمويل الاستثمارات وزيادة رأس المال.