المال مقابل أن يتقدم لخطبتي

تعرفت على غرار جميع الفتيات على شاب،تمنيته شريكا للعمر ورفيقا للدرب شاب منحني درجة كبيرة من الثقة في النفس وراحة البال حيث أنني لم اشك ولا لوهلة من أنه يتلاعب بي أو أنه بإمكانه خداعي أو خذلاني.

سيدتي أنني لم اشأ لعلاقتي به أن يطول أمدها من دون خطوبة يعلم من خلالها الناس أنني لا اسير في الطريق الخطأ. فطلبت من الشاب الذي إبتليت بحبه أن يتقدم لأهلي خاطبا،

فكان رده أن ظروفه المادية غير سانحة في الوقت الحالي ، ومن أنه عليّ أن أتريث قليلا في الأمر.

المال مقابل أن يتقدم لخطبتي

وقد تقدم أحد معارف أخي طالبا يدي من أهلي، فكان أن أخبرت ذات الشاب بالأمر فما كان منه إلا أن صارحني أنني إن كنت أريد تحقيق مرادي بالزواج منه، فعليّ أن أمنحه مالا يمكنه من تأمين مستلزمات ومصاريف الخطبة والمهر .

شيراز من تبسة

الرد:

من غير المعقول بنيتي أن تنقلب القوامة من الرجل نحو المرأة، ومن العيب أن يكون للرجل الجرأة أن يطلب العون من إنسانة ليست على ذمته وذلك من أجل أن يحقق لها حلم الزواج والإستقرار.

كما دعيني أضعك في الصورة، لم يفاتحك هذا الشاب في مسألة الزواج عند بداية علاقتكما، ولو لم تفاتحيه أنت لما أبلغك بما يريده من مال مقابل أن يأتي بيت اهلك من أبوابه. ما يعني أن نيته معك لم تكن أبدا الزواج،

أظن أنه أن الأوان لكي تعلني نهاية علاقة قد تدمّرك فماذا لو منحتك ما لديك من مال لهذا الشاب وتجدينه يختفي بين ليلة وضحاها معلنا بداية حياة جديدة له على صدى تعاستك وصدمة لن تعودي بعدما أبدا مثلما كنت.

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