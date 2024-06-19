“المانشافت” في مهمة حسم التأهل للدور الثاني و الخطأ ممنوع أمام كرواتيا

سيكون المنتخبان الألماني والسويسري، اليوم الأربعاء، في مهمة حسم التأهل إلى الدور الثاني، من منافسة كأس أمم أوروبا 2024.

وذلك في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات للمنافسة الأغلى أوروبيا على مستوى المنتخبات.

ولحساب المجموعة الأولى، يتسلح المنتخب الألماني، بعامل الأرض والجمهور، في مواجهة منافسه في الجولة الثانية، المنتخب المجري.

وسيكون المانشافت أمام فرصة تأكيد أدائهم القوي في مباراة الإفتتاح، بعد الفوز أمام إسكتلندا، بخماسية مقابل هدف، بتحقيق فوز جديد، يؤهلهم مبكرا إلى الدور الثاني من المنافسة. قبل مواجهة المنتخب السويسري، في الجولة الثالثة.

وسيحتضن هذه المواجهة، ملعب “MHP أرينا”، بمدينة شتوتغارت، بداية من الساعة الخامسة مساء، والتي سيديرها الحكم الهولندي، دانيي ديسموند.

ولحساب ذات المجموعة، سيواجه المنتخب السويسري، المنتشي بفوز مهم في الجولة الأولى، أمام منتخب المجر، بثلاثية مقابل هدف، منافسه المنتخب الإسكتلندي، بداية من الساعة الثامنة مساء.

وسيحتضن ملعب “راين إينرجي”، بمدينة كولن، هذه المواجهة، والتي سيديرها، الحكم السلوفاكي، إيفان كروزلياك.

أما في المجموعة الثانية، سيكون المنتخب الكرواتي، أمام فرصة التدارك، بعد السقوط المدوي في الجولة الأولى، أمام إسبانيا بثلاثية نظيفة. عند مواجهته منتخب ألبانيا، بداية من الساعة الثانية زوالا. والفوز بنقاط هذه المباراة، سيكون ضروري جدا، قبل مواجهة إيطاليا في الجولة الثالثة.

وستجرى هذه المواجهة، بملعب الشعب، بمدينة هامبورغ،بإدارة الحكم الفرنسي، فرنسوا ليتيكسير.