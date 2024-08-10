المان سيتي بطلا لكأس الدرع الخيرية للمرة السابعة في تاريخه

تُوج نادي مانشتر سيتي، اليوم السبت، بكأس الدرع الخيرية الإنجليزية، أمام منافسه و غريمه مانشستر يونايتد، بضربات الترجيح 7/6.

بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمواجهة التي إحتضنها ملعب “ويمبلي”، بهدف في كل شبكة، من تسجيل غيرناتشو من جانب الشياطين الحمر في الدقيقة 82، وتعديل سيلفا، في الدقيقة 89 من جانب المان سيتي.

وعرفت ضربات الترجيح تضييع برناردو سيلفا تضييع سيلفا، من جانب المان سيتي، أما من جان المان يونايتد، فقد ضيع سانتشو و إيفانز ضربتي ترجيح، ليتوج المان سيتي باللقب للمرة السابعة في تاريخه.