المان سيتي يحتفي بإنجاز محرز التاريخي

تغنت إدارة نادي ماشسنتر سيتي الانجليزي، بالثلاثية التاريخية، التي سجلها قائد الخضر رياض محرز، أمس السبت، في مرمى شيفيلد يونايتد، ضمن مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وفي مقال عبر الموقع الرسمي للنادي، قال “السيتي” إن “هاتريك” محرز هو أول هاتريك للسيتي في ملعب ويمبلي.

كما ذكّر المصدر ذاته، بالأهداف التي سجلها محرز. مبرزا بأن الدولي الجزائري. كسر التعادل من ركلة جزاء في الشوط الأول، ليعود في الثاني ليسجل هدفا ثانيا، بانطلاقة رائعة بعد مرور ساعة. وثالث بعدها بخمس دقائق.

وأوضح موقع “السيتيزن” بأن الهاتريك. جعل محرز أول لاعب من مانشستر سيتي يحرز هاتريك على ملعب ويمبلي، وأول هاتريك في نصف نهائي كأس الاتحاد منذ أليكس داوسون في عام 1958 (مانشستر يونايتد أمام فولهام).

كما أشار إلى أن هذا الرقم جعل السيتي. أول فريق يصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بدون تلقي أي أهداف منذ إيفرتون في موسم 1965-1966.