المان سيتي يعول على محرز للإطاحة بأرسنال

أشاد حساب مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، بإمكانيات الدولي الجزائري رياض محرز، قبل مواجهة متصدر الدوري الإنجليزي أرسنال.

في المواجهة التي تدخل في إطار الجولة 33 من البريميرليغ، التي سيحتضنها ملعب الإتحاد بداية من الساعة 20.00 بالتوقيت المحلي.

ونشر حساب السيتي، عبر صفحته الرسمية عبر لفايسبوك، صورة لنجم الخضر رياض محرز، وعلق عليها:”انهض يا رياض الليلة لدينا قمة”.

بعد تألق النجم رياض محرز، في نصف نهائي كأس الإتحاد وقيادته فريقه للنهائي، بعد تسجيله هاتريك ضد شيفيلد في نصف النهائي المنافسة.

ومن المرشح أن يُقحم المدرب بيب غوارديولا، محرز، أساسيا في المواجهة، في مباراة الموسم لخطف الصدارة من الخصم أرسنال.

يجدر للإشارة، يحتل المان سيتي وصافة ترتيب البريميرليغ، ومبارتين مؤجلتين برصيد 70 نقطة خلف الأرسنال صاحب 75 نقطة.