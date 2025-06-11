“المايونيز ” ممنوعة في محلات الإطعام بهذه الولاية 

أعلنت مديرية التجارة لولاية تيزي وزو منع استعمال مادة “المايونيز ” على مستوى محلات الإطعام، وذلك تفاديا للتسممات الغذائية الجماعية.

وجاء في بيان للمديرية عبر حسابها على فيسبوك: “في إطار مراقبة محلات الإطعام وكإجراء وقائي، تعلم مديرية التجارة لولاية تيزي وزو كافة المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجالات الإطعام الجماعي (المطاعم - الإطعام السريع – الحلويات – البيتزريات -قاعات الحفلات) والمستعملين لمادة المايوناز، أنه يمنع منعا باتا استعمال هذه المادة الحساسة المحضّرة من طرفهم”.

وجاء هذا القرار “تفاديا للتسممات الغذائية الجماعية، كما أنهم ملزمون باحترام شروط النظافة والنظافة الصحية أثناء عرض المنتوجات للاستهلاك”.