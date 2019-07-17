المباتة برا.. نروحو للقاهرة ولي صار يصير!

حشود من الجماهير غزت ملعب 5 جويلية وفوضى في عملية التسجيل

المعريفة دارت حالة.. نساء يزاحمن الرجال والتذكرة لطويل العمر

عرفت، أمس، عملية التسجيل الخاصة بالسفرية التي أعلنت عنها السلطات لنقل أنصار الخضر إلى القاهرة، لتشجيع كتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي في نهائي الكان، زحاما كبيرا وتدافعا وطوابير لساعات من أجل الظفر بتذكرة.

حيث كان التوافد على ملعب 5 جويلية ليلا من أنصار قادمين من كل الولايات، حيث عجّت الحظيرة الخارجية للملعب بالسيارات

وفضل بعضهم المبيت داخلها وفي العراء حتى يفوزوا بمكان مع الأوائل في عملية البيع التي انطلقت على الثامنة صباحا وسط

تغطية أمنية كبيرة، تطلب مع مرور الوقت وتزايد أعداد المشجعين إلى طلب تعزيزات أخرى من رجال حفظ الأمن من أجل تسيير

العملية، وبقي الكثير من الأنصار لساعات تحت أشعة الشمس قبل المرور من أول حاجز، مما تسبب في إغماء البعض قبل الدخول

إلى الملعب، حيث يتم تمرير العشرات منهم ومن ثم البقاء لفترة هناك قبل التقدم إلى الجهة الخلفية للمنصة الشرفية، أين يتم الانتظار

هناك قبل النزول نحو الأكشاك المخصة لعملية التسجيل، هناك وقع تدافع كبير أدى إلى سقوط جرحى، من جراء الصدام مع رجال

الأمن وذلك عقب استعمال بعض الأشخاص لمعارفهم من أجل تسهيل عملية التسجيل، وهو ما جعل الأنصار يدخلون في موجة

غضب، كما عرفت العملية تواجد بعض النساء ومزاحمتهن للرجال، أو الاستعانة بمعارفهن للفوز بمكان في رحلة القاهرة، وتغنى

الأنصار الذين حالفهم الحظ وبلغوا مكان التسجيل مطولا لنسيان التعب، مرددين أغاني الخضر على غرار «نروحوا للقاهرة ولي صار يصير».