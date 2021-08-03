المبادرات التطوعية تتواصل بمستشفى عزازقة لمجابهة فيروس كورونا

تتواصل المبادرات التطوعية والإنسانية بمستشفى عزازقة ولاية تيزي وزو ، أين تتكاثف وتتكافل الجهود في مجابهة فيروس كورونا الذي سجل أرقاما مرعبة وإنتشارا رهيبا في موجته الثالثة هذه، حيث عجزت الخدمات الصحية على التحكم بالوضعية الوبائية وتوفير الأوكسيجن بكميات تكفي الأعداد الكبيرة للمرضى الذين تستدعي حالاتهم ذلك.

ففي عزازقة وعلى غرار باقي مناطق الوطن تستمر المبادرات التضامنية من قبل المتطوعين والمحسنين بطريقة منتظمة و جميلة أين قام مساء الامس ،شباب متطوعين من المنطقة بتحضير الأرضية والمكان المخصص لتثبيت وحدتي توليد الأكسيجين اللتان استفادا منهما مستشفى عزازقة بفضل تبرعات المحسنين وأصحاب الخير وأبناء المنطقة في ديار الغربة الساهرين الذين سابقوا الزمن و اسرعوا في اقتناءها لوقف نزيف الأرواح بسبب نقص الأوكسيجين.

من المنتظر أن تصل في الأيام القليلة القادمة الوحدة الأولى لتوليد الأكسجين التي سيستفيد منها مستشفى عزازقة قادمة من فرنسا والتي ستدخل حيز الخدمة بداية من الأسبوع القادم، ما سيخفف المعاناة على مرضى كوفيد-19 في هذه المؤسسة الإستشفائية ويقضي على أزمة الأوكسيجين ويقلل العبئ على المتطوعين الذين يقضون أياما عديدة أمام مصانع الأوكسجين للعودة بقارورات مملوءة بأمل إنقاذ النفوس والأرواح …

و هذا في إنتظار الجهاز الثاني المولد للأوكسجين الذي سيستفيد به أيضا نفس المستشفى و من المرتقب أن يصل نهاية هذا الشهر والذي سيساهم بدوره في رفع القدرة على توفير الأوكسيجين لأعداد كبيرة من المرضى ورفع نسبة الأمل في إنقاذ المتضررين جراء الفيروس.

و للاشارة هذه الهبة التضامنية الضخمة جسدت بالتنسيق بين مختلف الأطراف من لجان القرى بالمنطقة والسلطات المحلية للبلدية وكل المحسنين وأصحاب الخير وكذلك الجمعيات.