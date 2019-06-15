المبادرة الشاملة لقوى المجتمع المدني للخروج من الأزمة السياسية في البلاد

اقترح ائتلاف المجتمع المدني من منظمات وجمعيات وطنية، مبادرة سياسية للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، والإنتقال بها

نحو جمهورية جديدة تلبي المطالب الشعبية المشروعة، وذلك خلال الندوة الوطنية التي تم تنظيمها اليوم.

وطالب الحضور بضرورة تنصيب شخصية وطنية أو هيئة رئاسية توافقية تشرف على مرحلة انتقالية للعودة إلى المسار الإنتخابي لمدة سنة

أو ستة أشهر، إلى جانب تشكيل حكومة كفاءات وطنية لتسيير الأعمال، وتنصيب هيئة مستقلة للإشراف وتنظيم وإعلان نتائج الإنتخابات،

مع ضمان آليات المراقبة وفتح حوار وطني شامل مع فعاليات الطبقة السياسية والمجتمع المدني، والشخصيات الوطنية وناشطين من الحراك

بخصوص الوضع السياسي، الإقتصادي والإجتماعي للبلاد ووسائل الخروج من الأزمة، على أن يتوج بندوة وطنية.

وترى منظمات وجمعيات المجتمع المدني،إلى ضرورة الإسراع في الإنتقال الديمقراطي السلس، وفق مسار انتخابي يجسّد القطيعة مع منظومتي الإستبداد والفساد،

ويضمن بناء مؤسسات شرعية ذات مصداقية.