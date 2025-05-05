المباراتان القادمتان للحراش والرويسات دون جمهور

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، اليوم الاثنين، عن برمجة المباراتين المقبلتين لفريقي اتحاد الحراش ومستقبل الرويسات من دون جمهور.

وجاء قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، عقب الاجتماع الأمني الذي انعقد على مستوى ولاية ميلة، في إطار الحفاظ على الأمن العام وضمان السير الحسن للمنافسة.

وستجرى المباراة بين هلال شلغوم العيد واتحاد الحراش يوم الجمعة القادم بداية من الساعة الرابعة (16:00 سا) بملعب 11 ديسمبر بميلة.

كما أعلنت الرابطة الوطنية لكرة القدم للهواة، عن إجراء مباراة جمعية الخروب وضيفه مستقبل الرويسات دون جمهور كذلك لدواعٍ أمنية ومن أجل ضمان السير الحسن للمباراة.

وستجرى المباراة يوم الجمعة القادم بداية من الساعة الرابعة (16:00 سا) بملعب عابد حمداني بقسنطينة.

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