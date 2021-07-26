المبارزة الجزائرية بلكبير تكشف سبب إقصائها من أولمبياد طوكيو
بقلم كريم.تيغرمت
أوضحت المبارزة الجزائرية كوثر محمد بلكبير سبب اقصائها من الدور الأول للألعاب الأولمبية طوكيو 2020، حيث أرجعت ذلك لنقص الخبرة.
وصرحت كوثر بلكبير: “أقصيت من الدور الأول في منافسة الألعاب الأولمبية أمام منافسة صينية التي تفوقت علي في المستوى والخبرة”.
وأضافت المبارزة الجزائرية: “شبب هذا الإقصاء عائد لعدم امتلاكي لخبرة كبيرة في هذا المستوى، كون هذه أو تجربة لي”.
وتابعت كوثر بلكبير: “هذه التجربة ستفيدني مستقبلا، وسأعمل على الظهور بوجه أفضل في الأولمبياد المقبلة 2024”.
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