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الرياضة

المبارزة سوسن بوضياف تُتوج ببطولة إفريقيا 2023

بقلم فيصل زيان بوزيان
المبارزة سوسن بوضياف تُتوج ببطولة إفريقيا 2023
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تُوجت المبارزة الجزائرية سوسن بوضياف، اليوم الأربعاء، ببطولة إفريقيا للمبارزة مصر 2023، بعد فوزها ضد منافستها المصرية ندى حافظ.

في المواجهة النهائية، بنتيجة 15 مقابل 12، فيما إكتفت مواطنتها إناس البتول طالب، بالميدالية الفضية التي خسرت النهائي ضد منافستها الكينية الكساندرا ندولو، بنتيجة 15 مقابل 5.

كما حققت المبارزة الجزائرية زهرة كحلي، الميدالية البرونزية، بعد الهزيمة ضد المصرية ندى الحافظ، 15 مقابل 14 في النصف النهائي.

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