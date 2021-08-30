المبعوث الأممي إلى ليبيا: استمرار تواجد القوات الأجنبية مبعث قلق لدول الجوار

اعتبر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يان كوبيتش، إن استمرار تواجد القوات الأجنبية في ليبيا مبعث قلق لدول الجوار.

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وأضاف كوبيتش، في كلمة له بالجلسة الإفتتاحية لأشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، إن كل الأطراف إلتزمت بإجراء انتخابات في 24 ديسمبر القادم.

وتابع المبعوث الأممي، إن دول الجوار ستنخرط في مسار انسحاب المقاتلين الأجانب من ليبيا.

كما رحب كوبيتش، باستعداد الجزائر مقاسمة تجرتها في المصالحة الوطنية.

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