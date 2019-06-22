المبعوث الأممي إلى ليبيا يجتمع مع حفتر

اجتمع، اليوم السبت، الممثل الخاص للأمين العام، لبعثة الأمم المتحدة للدعم، في ليبيا، “غسان سلامة”، مع المشير “خليفة حفتر”، لبحث النزاع الليبي.

وذكرت البعثة، أنه تم التطرق إلى الأسباب التي أدت إلى اندلاع الاشتباكات القائمة حاليا في ليبيا.

وكذا تناول الإجتماع، الوضع الإنساني في طرابلس، وسبل الإسراع في الانتقال إلى مرحلة الوصول إلى حل سياسي.

وتشهد ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، منذ مطلع أفريل الماضي، معارك بين قوات “الجيش الوطني” بقيادة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني “المعترف بها دوليا”.

واحتدمت الأيام الأخيرة المعارك بين الطرفين، للسيطرة على مطار طرابلس الدولي.

ووردت تقارير قبل أيام، عن دخول القوات الموالية لـ”الوفاق”، إلى الجزء الجنوبي من مطار طرابلس الدولي.