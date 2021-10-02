المبعوث الخاص لمنطقة الساحل وإفريقيا السفير دلمي بوجمعة في مالي لمتابعة اتفاقية السلام والمصالحة

يشرع المبعوث الخاص لمنطقة الساحل وإفريقيا، السفير دلمي بوجمعة ، بزيارة إلى مالي في الفترة من 02 إلى 07 أكتوبر 2021. اين سيترأس أعمال الدورة الـ 45 للجنة مراقبة الاتفاقية المذكورة (CSA) بباماكو. وهذا في إطار متابعة تنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية السلام والمصالحة في مالي.

وحسب بيان الخارجية الجزائرية انه خلال الزيارة سيجتمع السفير دلمي بوجمعة بأعضاء الحكومة الانتقالية المالية. والمسؤولين عن تنسيق وتنفيذ الاتفاقية بالإضافة إلى الممثل الأعلى لرئيس الفترة الانتقالية وكذا المسؤول عن مراقبة تنفيذ الاتفاقية وأيضا ممثلي الحركات الموقعة على الاتفاقية. أعضاء الوساطة الدولية التي تتولى الجزائر دور القائد فيها. وهذا تحضيراً لعقد جلسة لجنة مراقبة الاتفاق.

وأضاف بيان الوزارة انه سيسبق اجتماع لجنة متابعة الاتفاق عقد اجتماعات اللجان الفرعية المواضيعية الـ 4 التالية:

لجنة فرعية مكلفة بالمسائل السياسية والمؤسسية. وأيضا اللجنة الفرعية المختصة بقضايا الدفاع والأمن وكذا الجنة فرعية مكلفة بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بالإضافة إلى اللجنة الفرعية المكلفة بالمصالحة والعدالة والشؤون الإنسانية.

ووأكد البيان أنه سيتم إرسال النتائج إلى رئيس لجنة المراقبة لدراستها في عمل اللجنة التي ستجتمع في 6 أكتوبر.