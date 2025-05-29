المبيت بمنى ورمي الجمرات..بلاغ هام للحجاج الجزائريين

أصدرت هيئة الفتوى والإرشاد لبعثة الحج الجزائرية، خاصة لكبار السن والذين لديهم أعذار حفاظا على سلامتهم.

وحمل البيان الصادر عن الهيئة جملة من النصائح،نظرا إلى العدد الهائل من الحجاج ، وضيق المساحة في مشعر منى. وعدم وجود الأماكن الكافية، وحرصا على حمايتهم من التعرض لمخاطر الزحام والتدافع، وصونا لهم من المبيت خارج المخيمات. وفي الأماكن غير المناسبة وما ينتج عنها من أضرار ومشاق.

وأكدت الهيئة أنه يجوز لأصحاب الأعذار ( كالمرضى وكبار السن والنساء الحوامل والمرافقين لهم …) أن يتركوا المبيت بمنى ابتداء ويتجهوا إلى فنادقهم بمكة. ويقيموا فيها طيلة أيام التشريق، ولا يترتب عليهم هدي. مع وجوب الإنابة في رمي الجمرات، وهذا عملا بعموم نصوص القرآن الكريم التي تأمر بالتيسير ورفع الحرج.

كما تجوز النيابة في رمي الجمار عن أصحاب الأعذار. كالمرضى وكبار السن والنساء الحوامل والمرافقين لهم …. ولا شيء عليهم.

وأكدت الهيئة أن “من وجد منهم مكانا فإنه يبيت بمنى أيام التشريق، ويتحقق المبيت بالتواجد يمنى معظم الليل؛ أي: ( إلى ما بعد منتصف الليل). وبعدها يجوز له الخروج من منى للمبيت في الفندق.على أن يعود إلى متى لرمي الجمرات في ذلك اليوم قبل الغروب.

ودعا البيان الحاج إلى التحلي بأخلاق الإسلام الداعية إلى الرحمة، والتسامح، والإيثار كما ندعو الشباب، والأصحاء خصوصا إلى ترك أماكنهم بمخيمات منى لغيرهم ممن هم أحوج إليها.