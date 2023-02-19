المتابعة القضائية ضد كل الموردين الضالعين في تأسيس شركات مصغرة وهمية

أعلنت الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية عن إجراءات جديدة لمواجهة ظاهرة الشركات الوهمية، والتي فاقت نسبة 60 بالمئة من مجموع ما تم إحصاؤه.

وحسب بيان وكالة “أناد”، فلقد تم الشروع في حزمة إجراءات بخصوص الموردين لمواجهة الشركات الوهمية.

حيث ستكون هناك متابعات قضائية ضد كل الموردين الضالعين في تأسيس شركات مصغرة وهمية.

واضافت نفس الوكالة، أنها ستقوم بتحيين القائمة السوداء للموردين بإضافة كل من ثبت تورطه في ممارسات إحتيالية.

كما سيتم منع المتورطين في ممارسات احتيالية من التعامل نهائياً مع الوكالة، بالإضافة الى ادراج

الموردين الذين ثبت قيامهم بتوريد تجهيزات غير مطابقة للمواصفات التقنية المتفق عليها وكذا الموردين متعددي الإختصاصات في القائمة السوداء.

وحسب نفس البيان، فسيتم إشتراط قبول الفواتير حصريا من طرف الموردين المُنتجين للتجهيزات أو الموزعين الرسميين للشركات المنتجة أو المستوردين المباشرين للعتاد.

وكشفت وكالة دعم وتنمية المقاولاتية، أنه منذ بداية عملية التطهير تم مباشرة 342 متابعة قضائية وقمنا بتبليغ أكثر من 6700 إعذار قبل المتابعة القضائية.