المتابعة القضائية لشباب قاموا برشق قطار بمحطة الخروبة بالعاصمة

باشرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدة، إجراءات المتابعة القضائية ضد الشباب المتسببين في إعاقة حركة القطارات على مستوى محطة الخروبة بالجزائر العاصمة.

وفي بيان لها، وجهت الشركة نداء لأولياء هؤلاء الشباب ليتحملوا مسؤولياتهم تجاه أبنائهم، علما بأن مصالحها المعنية قد باشرت بالفعل إجراءات المتابعة القضائية ضد هؤلاء الأفراد، على أساس تسجيلات الفيديو من الكاميرات المركبة في القطارات.

كما دعت الشركة، مواطنينا وزبائنها الكرام إلى التزام السلوكيات الحضارية والحفاظ على القطارات وعلى ممتلكات السكك الحديدية التي هي ملك لجميع الجزائريين.

وكانت الشبكة الوطنية الجزائرية، قد أمس السبت على مستوى محطة الخروبة (الجزائر العاصمة) سلوكيات متهورة وغير مقبولة من قبل شباب مراهقين، تسببوا في إعاقة حركة القطارات نحو العفرون وزرالدة، من خلال تفعيل إشارات الإنذار بدون مبرر، بشكل متعمد ومتكرر، مما أدى إلى تعطيل عملية إعادة تشغيل القطار، والذي تسبب من جانبه في تأخر القطارات طيلة أمسية يوم السبت.

ولم يتوقفوا عند هذا الحد، بل قاموا برشق القطار المتوقف في المحطة بالحجارة، ما تسبب في تحطم العديد من النوافذ ولم يكتف وتسجيل خسائر مادية معتبرة للقطار.