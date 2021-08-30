المتابعة القضائية لكل من ينتحل صفة الوزير الأول على مواقع التواصل

أكدت مصالح الوزير الأول، اليوم الاثنين، أن الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، لا يملك سوى الحسابات الرسمية الموثقة بالشارة الزرقاء على مواقع “فايسبوك”، و”تويتر”، و”انستغرام”.

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وأكدت ذات المصالح، إن أي حسابات أخرى للوزير الأول، على هذه المنصات الرقمية أوغيرها باسمه يضع صاحبها تحت طائلة المتابعة القضائية.

وجاء في البيان: ” تحيط مصالح الوزير الأول الرأي العام ووسائل الإعلام علما، أن الوزير الأول وزير المالية، السيد أيمن بن عبد الرحمان لا يملك سوى الحسابات الرسمية الموثقة بالشارة الزرقاء على مواقع “فايسبوك”، و”تويتر”، و”انستغرام” المذكورة أدناه”.

صفحة الفايسبوك: أيمن بن عبد الرحمان Aïmene [email protected]، حساب تويتر: Aïmene Benabderrahmane -أيمن بن عبد الرحمان @BAbderrahmane_A وحساب انستغرام: aimene_benabderrahmane

وخلص البيان، إللى إن “أي حسابات أخرى على هذه المنصات الرقمية أو غيرها باسم السيد الوزير الأول تعد استغلالا غير شرعي للاسم والوظيفة، ويضع صاحبها تحت طائلة المتابعة القضائية”.

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