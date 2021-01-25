المتابعة القضائية للقنوات التلفزيونية التي تمس وتستغل الحياة الخاصة للأطفال

هذا وحثت كل من الوزارة وسلطة ضبط السمعي البصري المخرجين والصحفيين ومُقدمي البرامج على الالتزام الصارم بهذا المنع تحت طائلة مباشرة متابعات قضائية ضد المخالفين لوضع حد لهذه الممارسات، يضيف البيان.

كما ينص القانون المذكور في المادتين 140 و 141 على عقوبات جزائية “ضد كل من ينال أو يحاول النيل من الحياة الخاصة للطفل و كل من يستغل الطفل عبر وسائل الاتصال مهما كان شكلها في مسائل منافية للآداب العامة والنظام العام”.

وجاء في نص المادة أنه”يمنع تحت طائلة المتابعات الجزائية، استعمال الطفل في ومضات إشهارية أو أفلام أو صور أو تسجيلات مهما كان شكلها إلا بترخيص من ممثله الشرعي وخارج فترات التمدرس وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما”.

وأشار المصدر نفسه، إلى تسجيل عديد التجاوزات المتعلقة باستغلال الطفل، مشددا أن الضرر على سلوكه عاجلا أم آجلا كبير ولا جدال فيه.

كما أعتبر البيان، بأن تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة، مع تعميم لجوء الصحفيين إلى استقاء تصريحات أطفال، لاسيما عندما يتعلق الأمر بصلة قرابة مع عائلة أو جيران ضحايا اختفاء أو اختطاف أو قتل، انتهاكا صارخا واجراميا لحقوق الطفل.