المتاجرة بالرضع.. طبيب واطارات بالخدمات الجامعية تحت الرقابة القضائية بمعسكر

أصدر قاضي التحقيق لدى المحكمة بمعسكر امرا بوضع ثلاث اطارات من مديرية الخدمات الجامعية تحت الرقابة القضائية ، في قضية تتعلق بالمتاجرة بالرضع، استمع فيها قاضي التحقيق، الى عدة أطراف من بينهم موظفين بإقامة جامعية للبنات، طالبات ،و موظفين ببلدية المامونية .

القضية محل الموضوع تتعلق بفضيحة أخلاقية فجرها تنظيمين طلابيين ، قدما شكوى امام وكيل الجمهورية لدى محكمة معسكر ، يتهمون فيها مدير سابق لإقامة جامعية و طبيب الإقامة اضافة الى المديرة الحالية ، بانشاء شبكة دعارة للإيقاع بالطالبات ، و تهم اخرى منها مساعدة احدى الطالبات في وضع حملها بطريقة تقليدية بمنزلها العائلي باحدى قرى معسكر.

وامر وكيل الجمهورية بفتح تحقيق ابتدائي كان كافيا لاكتشاف ان المولود الذي وضعته الطالبة الحامل قبل اربعة أشهر قد تم بيعه و تسجيله باسم شخص اخر غير والده بمصلحة الحالة المدنية لبلدية المامونية .

التنظيمين الطلابيين اثنا على تدخل الجهات القضائية من خلال استجابتها السريعة و الفعالة للشكوى ،فيما لا يزال التحقيق في القضية متواصلا.