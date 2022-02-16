المتحدثة باسم الخارجية الروسية تسخر من الإعلام الأمريكي والبريطاني

اختتمت في الكرملين المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس. حسبما أوردت وكالة “نوفوستي” الروسية والتي استمرت أكثر من ثلاث ساعات.

وقال بوتين إن المستشار الألماني لديه توجه لتعامل براغماتي ثنائي مع روسيا. كما أن الردود الغربية على مقترحات روسيا لا تستجيب لمطالباتهم بخصوص ضمانات أمن روسيا.

وأضاف بوتين “أكدنا ضرورة عدم تعزيز أمن دول على حساب أمن الدول الأخرى. تطرقنا إلى الأوضاع في أوكرانيا ولا شك أن كييف تتهرب من تنفيذ تعهداتها”.

وتابع الرئيس الروسي “نحن لا نريد الحرب لذلك طرحنا مبادرة الضمانات الأمنية. وما يحدث في دونباس اليوم هو إبادة جماعية. كما أن روسيا ترى في الردع العسكري لها من قبل الغرب تهديدا لأمنها”.

وأضاف بوتين “بالطبع لا نريد حربا في أوروبا وهذا هو سبب قيامنا بتوجيه مقترحاتنا إلى واشنطن والناتو. وروسيا ستواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا حتى بعد العام 2024”.

وأشار بوتين أن ردود الولايات المتحدة والناتو على مقترحات روسيا تضم نقاطا يمكن لموسكو مناقشتها. داعيا إلى العمل لتسوية النزاع في دونباس على أساس اتفاقيات مينسك.

وأكد بوتين أن روسيا ستتصرف وفقا لخططها وذلك حسب التطورات على الأرض، وهذا لا يتوقف عليها وحدها.

وختم الرئيس الروسي “نريد حل موضوع انضمام أوكرانيا إلى الناتو اليوم وليس غدا”.

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