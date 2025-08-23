المتحدث بإسم الأونروا للنهار: مليون فلسطيني بغزة يعاني من المجاعة

كشف المتحدث بإسم الأونروا، أن هناك مليون فلسطيني بقطاع غزة يعاني من المجاعة.

وقال المتحدث، في تصريح لتلفزيون النهار: “نأمل أن تكون هناك إستجابة للوضع الإنساني الكارثي المتفاقم بغزة”.

وأضاف ذات المتحدث: “نأمل أن لا يظل التقرير حول المجاعة بغزة حبرا على ورق. لأن هناك تواطئ في تنفيذها و يجب أن يكون هناك تحرك حقيقي”.

وأعلنت الأمم المتحدة وخبراء دوليون رسميا للمرة الأولى، تفشي المجاعة على نطاق واسع في قطاع غزة، وهي المرة الأولى التي تعلن فيها المجاعة بمنطقة الشرق الأوسط.

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الغذاء العالمي. ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بيانا مشتركا بجنيف أكدت فيه أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة عالقون في مجاعة.

وقالت المنظمات إن على إسرائيل ضمان توفر الغذاء والإمدادات الطبية لسكان غزة. دون عوائق للحد من الوفيات الناجمة عن الجوع وسوء التغذية.

وأضافت، أن عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص الغذاء في قطاع غزة تضاعف 3 مرات، ودعت إلى وقف فوري لإطلاق النار.

