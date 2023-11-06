المتحدث بإسم الحكومة الأردنية: سنقاوم مخططات التهجير بكل قوتنا

أكد المتحدث بإسم الحكومة الأردنية أن دولته ستقاوم مخططات التهجير بكل قوتنا بالرغم من ان إسرائيل مصرة على التدمير وهذه الحرب نتيجتها الوحيدة هي الدمار.

وأضاف ذات المتحدث أن الجهود الأردنية التي يقودها الملك هدفها وقف الحرب وإدخال المساعدات. وذلك يدعم الوساطة القطرية المتعلقة بملف الأسرى.

ونقلا عن قناة غزة الان قال المتحدث بإسم الحكومة الأردنية أن الأمن في الضفة الغربية مسألة أمن وطني أردني.. وتابع أبلغنا جميع الأطراف بأننا سنرسل مساعدات إلى مستشفى يتبع لنا في غزة.