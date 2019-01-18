المتحدث بإسم الحكومة البريطانية: الجزائر بزاف مليحة .. وهي من البلدان العظمى في العالم العربي

وصف المتحدث بإسم الحكومة البريطانية بإفريقيا والشرق الأوسط إدوين صامويل، الجزائربالعظمى، قائلا”إن الجزائر واحدة من البلدان العظمى في العالم العربي”.

وقال إدوين صامويل في فيديو نشره على حسابه بتويترخلال لقائه مع أحد الجزائريين ببريطياني، “من أحلامي القيام بزيارة إلى الجزائر”.

وأكد إدوين الذي كان يتحدث العربية بطلاقة، “الجزائر بزاف مليح”،”فيما كل الفصول الصيف، الخريف، الربيع والشتاء وطبيعتها جميلة وكل شيء”.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية مخاطبا الشاب “أنا في لندن وفجأة أنت من الجزائر”، “واش راك لاباس”.

حيث عبّر عن سعادته للقاء شاب جزائري في لندن.