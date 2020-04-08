المتحدث بإسم بوريس جونسون يكشف آخر تطورات حالته الصحية

كشف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، عن آخر تطورات الحالة الصحية لجونسون بعد إصابته بفيروس كورونا.

وقال المتحدث، أن الحالة الصحية لبوريس جونسون مستقرة، مضيفا أنه يتجاوب مع العلاج الذي يخضع له، حسب موقع “روسيا اليوم”.

وأورد ذات المتحدث، أن جونسون يستمر في تلقي الرعاية بوحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس، وروحه المعنوية مرتفعة.

وهذا وأمضى جونسون ليلة ثانية في العناية المركزة وكان في حالة مستقرة بعد تلقيه علاجا بالأكسجين، بسبب مضاعفات إصابته بالفيروس.

ونُقل رئيس الوزراء البريطاني “55 عاما”، إلى مستشفى سانت توماس، في ساعة متأخرة من مساء يوم الأحد الماضي، بعد استمرار ظهور أعراض فيروس كورونا عليه لأكثر من عشرة أيام.

ويوم الإثنين الماضي، تدهورت الحالة الصحية لجونسون، وتم نقله إلى وحدة العناية المركزة.