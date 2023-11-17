المتحدث باسم الصحة بغزة: الوضع الصحي والإنساني كارثي بمجمع الشفاء ولم يصل اليه اي طعام او ماء منذ 8 أيام

كشف المتحدث باسم الصحة بغزة، اليوم، أن مجمع الشفاء مازال ثكنة عسكرية لقوات الاحتلال وسجن يضم نحو 10 آلاف من الكوادر والجرحى والنازحين.

وأوضح ذات المتحدث، انه لا توجد إجراءات فاعلة لنقل الأطفال الخدج خارج قطاع غزة وهو ما أدى إلى فقد 4 منهم كما انهم عاجزون عن تقديم أي خدمة صحية للأطفال الخدج في مجمع الشفاء.

وأضاف هذا الأخير: ” نفتقر لأبسط المقومات الطبية والإنسانية في مجمع الشفاء والاحتلال مازال متواجدا في مبنى الجرحات التخصصية بمجمع الشفاء”.

وتابع. الاحتلال دمر أجهزة طبية وتشخيصية بملايين الدولارات في مجمع الشفاء والمجمع لم يصل إليه أي طعام أو ماء منذ 8 أيام، كما ان الوضع الصحي والإنساني كارثي وفي غاية الصعوبة”.